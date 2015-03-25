港报社评：中美品评本国股市，一好一淡细说玄机--信报3月25日

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
A股势如破竹，上证综指十连涨之余，昨天更一度升穿3,700点水平。沪深两市总成交突破1,4000亿元人民币，破尽纪录。
中美股市相关性向来不强，无必要花心思研究两市在走势上的异同。然而，官方机构围绕股市放话并非中国独有，内地财金巨头开腔撑A股，中港股民固然洗耳恭听；直属美国财政部的研究机关针对美股走势大响警号，具国际视野的投资者焉能充耳不闻？
美国动向值得关注，原因有二，按此思路略加摸索，不难发现对中港股市具启发性的讯息。
一、跟同性质机构一板一眼正襟危坐大异，围绕美股响警钟的美国财政部金融研究办公室（Office of FinancialResearch，OFR），年初以来多次向决策当局以至其掌舵人＂挑衅＂，时机选择更加＂肆无忌惮＂，无惧于令主事单位尴尬。单是本月，OFR已两度在联储局决策关键时刻＂叫阵＂，先在局方公布银行压力测试结果前公开质疑压测价值，继而在联储局发表议息声明、耶伦接受记者质询前一天，针对美股高调示警。OFR的举动虽未对市场产生实质影响，但如果这不是财政部与联储局早有＂预谋＂做给人看的好戏，那么OFR便称得上出位出格的＂坏孩子＂。
二、股市若呈过热迹象，决策大员或官方喉舌发出＂温馨提示＂以求降温，本属寻常。联储局前主席格林斯平1996年那句＂非理性亢奋＂（irrational exuberance）成为传世金句，即为显例。
OFR并非第一家以估值理由围绕美股示警的机构，其分析所以值得重视，全因它的官方背景和敢于＂添烦添乱＂的特质。投资者若认同报告结论，对中港股市的意义可以有两个︰
一、美股不宜沾手，不等于其他股市没有吸引力。中国和欧洲股市年初以来并驾齐驱，除了欧洲央行量宽＂放水＂、中央力撑A股外，还有机构投资者根据基本因素消长，重估三地股市。。
二、OFR是金融海啸后成立的机构，其中一个重要功能是确保美国金融体系稳定。该机构发表报告的真正意图若是提醒当局为美股可能＂爆煲＂做足准备，那么风险肯定不会限于美股。华尔街一旦触发全球震荡，中港岂能风光独好？(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。