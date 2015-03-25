港报社评：中美品评本国股市，一好一淡细说玄机--信报3月25日

A股势如破竹，上证综指十连涨之余，昨天更一度升穿3,700点水平。沪深两市总成交突破1,4000亿元人民币，破尽纪录。

中美股市相关性向来不强，无必要花心思研究两市在走势上的异同。然而，官方机构围绕股市放话并非中国独有，内地财金巨头开腔撑A股，中港股民固然洗耳恭听；直属美国财政部的研究机关针对美股走势大响警号，具国际视野的投资者焉能充耳不闻？

美国动向值得关注，原因有二，按此思路略加摸索，不难发现对中港股市具启发性的讯息。

一、跟同性质机构一板一眼正襟危坐大异，围绕美股响警钟的美国财政部金融研究办公室（Office of FinancialResearch，OFR），年初以来多次向决策当局以至其掌舵人＂挑衅＂，时机选择更加＂肆无忌惮＂，无惧于令主事单位尴尬。单是本月，OFR已两度在联储局决策关键时刻＂叫阵＂，先在局方公布银行压力测试结果前公开质疑压测价值，继而在联储局发表议息声明、耶伦接受记者质询前一天，针对美股高调示警。OFR的举动虽未对市场产生实质影响，但如果这不是财政部与联储局早有＂预谋＂做给人看的好戏，那么OFR便称得上出位出格的＂坏孩子＂。

二、股市若呈过热迹象，决策大员或官方喉舌发出＂温馨提示＂以求降温，本属寻常。联储局前主席格林斯平1996年那句＂非理性亢奋＂（irrational exuberance）成为传世金句，即为显例。

OFR并非第一家以估值理由围绕美股示警的机构，其分析所以值得重视，全因它的官方背景和敢于＂添烦添乱＂的特质。投资者若认同报告结论，对中港股市的意义可以有两个︰

一、美股不宜沾手，不等于其他股市没有吸引力。中国和欧洲股市年初以来并驾齐驱，除了欧洲央行量宽＂放水＂、中央力撑A股外，还有机构投资者根据基本因素消长，重估三地股市。。

二、OFR是金融海啸后成立的机构，其中一个重要功能是确保美国金融体系稳定。该机构发表报告的真正意图若是提醒当局为美股可能＂爆煲＂做足准备，那么风险肯定不会限于美股。华尔街一旦触发全球震荡，中港岂能风光独好？(A02)