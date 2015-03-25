《汇市简讯》美元/日圆守在昨日定盘后水准附近

0128GMT * 日本薪酬结算日来来去去，造成的影响不大，美元/日圆从119.83日圆回落 * 再次守在119.75水准附近--昨天多数时候都持于该水位 * 迄今低点为119.71，昨日东京盘低点在119.50前方 * 隔夜跌至119.22低点，但被看作是过度突破，从119.50开始有买单 * 隔夜在119.25下方有少量停止单，但没有跟进，新的停止位在119.20下方 * 仍关注120前方、期权相关及其他卖单。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张若琪)