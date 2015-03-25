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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守在昨日定盘后水准附近

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    * 日本薪酬结算日来来去去，造成的影响不大，美元/日圆从119.83日圆回落
    * 再次守在119.75水准附近--昨天多数时候都持于该水位
    * 迄今低点为119.71，昨日东京盘低点在119.50前方
    * 隔夜跌至119.22低点，但被看作是过度突破，从119.50开始有买单
    * 隔夜在119.25下方有少量停止单，但没有跟进，新的停止位在119.20下方
    * 仍关注120前方、期权相关及其他卖单。(完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张若琪)

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