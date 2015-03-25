港报社评：中央撑A股，取代楼泡救经济--经济日报3月25日

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
内地PMI初值挫至11个月新低，经济屡振不兴除因产能过剩旧患未癒，更因楼泡泄气再添新伤。经济顿失楼泡支撑，中央惟有如美日般大玩＂国家牛市＂游戏，托高股市撑经济。
内地经济旧患主要是产能过剩，令工业产品价格持续下滑，不断挫伤企业利润，损投资扩张意慾。惟加深经济打击的，是楼市泡沫大泄气添新伤，因过去楼泡续胀虽惹民众不满，但客观上却一定程度帮助消化过剩产能，并制造财富效应以利内需。然而，中央自去年底起不断放松楼控，仍未能扭转民众莫买楼市当头跌之忧，令楼市价量续跌，泡沫不断泄气。在顿失楼泡支撑下，如产能过剩等旧患更见加重，令经济下行压力有增无减。
相信正因楼市如扶不起的阿斗，近期中央渐调整策略，不断放风催旺A股牛气，欲以股市泡沫替代楼市泡沫，换支柱托经济，就如美国与日本般大玩国家牛市游戏，不断透过量宽放水，以谷股市撑经济。
中央主动制造A股国家牛市，一方面除可引导社会游资涌向股市，提升A股市场集资能力，助有资金需要的企业在股市融资，另一方面亦可透过催谷A股泡沫，替代楼泡制造财富效应，除利内需消费，更关键是提振市场信心，营造经济仍撑得住的氛围，避免信心一沉不起，令经济硬着陆的预言自我实现。
不少内地股民亦知中央以股泡代楼泡的盘算，纷纷涌向股市淘金，令A股交投火爆，沪深股市昨天成交额便逾1.4万亿元人币，创历史新高。反正A股过去一年虽累升近八成，惟其平均市盈率仍仅20多倍，说低虽不低，但较2007年A股泡沫爆破前约70倍，仍不算严重泡沫化。在国家牛市下，A股仍可维持大涨小回格局。
中央借助A股泡沫稳经济，非长远之计，顶多只能买时间。疲乏的内地经济能否重现生机，还看中央藉股市泡沫换取时间的同时，能否制造经济新引擎，如力推＂一带一路＂助中国企业走出去，以消化国内大量过剩产能，或＂互联网+＂发展有成，如美国般乘互联网大潮助经济复苏。此将是中央能否借助股市泡沫，摆脱经济低迷的关键所在。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。