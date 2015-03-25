港报社评：香港应积极参与广东自贸区建设--文汇报3月25日

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
中央政治局昨日召开会议，审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案，以及进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。面对国家进一步深化改革带来的新机遇，香港须摆脱政争干扰，主动配合国家发展战略，积极参与广东自贸区的建设，促成两地互利双赢。
中央利用各地不同的优势和特色，打造各有侧重的自贸区，承担国家改革开放先行先试的新使命，当好改革开放排头兵、创新发展先行者，在构建开放型经济新体制、探索区域经济合作新模式、建设法治化营商环境等方面，率先挖掘改革潜力，破解改革难题，成为带动区域经济增长的＂火车头＂，为国家发展创造新红利、新优势。
以投资贸易自由化、便利化为目的的自贸区在内地遍地开花，有人难免会担心，香港竞争优势将进一步削弱，自由港的地位面临更严峻挑战。香港一直在竞争环境中发展，而且在法治、资讯、自由和国际化等各方面仍保持领先优势。香港作为辐射内地、融通世界的桥梁角色短期内难以被取代。以往内地每一次改革都给香港带来机遇，这次也不例外。香港仍然可以发挥固有优势，加强与内地协调互动，积极探索合作模式，拓展香港发展空间。
在众多自贸区中，广东自贸区特别强调与港澳的经济分工合作，促进相互融合。以现代金融业为代表的服务业正是香港的强项。广东自贸区将充分发挥香港服务业的突出地位和优势，推动更多高端资源向自贸区集中，使香港高端服务业的发展获得新空间和新平台，带动珠三角乃至华南地区经济结构转型和经济质量提升。内地推进自贸区建设，与香港并不构成＂零和博弈＂，反而创造更多令香港受惠的发展机遇。
时下的香港社会，泛政治化倾向严重，少数别有用心的人挑拨两地矛盾，抗拒两地融合，破坏互利合作，这才是香港被边缘化的最大威胁。港人必须看清国家发展的大势所趋，坚决抵制一切政争干扰，主动与内地融合，充分利用国家推进自贸区建设的机遇，巩固现有优势，发展新兴产业，推动产业多元化，分享更多国家深化改革开放的红利。(A07)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。