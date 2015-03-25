港报社评：香港应积极参与广东自贸区建设--文汇报3月25日

中央政治局昨日召开会议，审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案，以及进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。面对国家进一步深化改革带来的新机遇，香港须摆脱政争干扰，主动配合国家发展战略，积极参与广东自贸区的建设，促成两地互利双赢。

中央利用各地不同的优势和特色，打造各有侧重的自贸区，承担国家改革开放先行先试的新使命，当好改革开放排头兵、创新发展先行者，在构建开放型经济新体制、探索区域经济合作新模式、建设法治化营商环境等方面，率先挖掘改革潜力，破解改革难题，成为带动区域经济增长的＂火车头＂，为国家发展创造新红利、新优势。

以投资贸易自由化、便利化为目的的自贸区在内地遍地开花，有人难免会担心，香港竞争优势将进一步削弱，自由港的地位面临更严峻挑战。香港一直在竞争环境中发展，而且在法治、资讯、自由和国际化等各方面仍保持领先优势。香港作为辐射内地、融通世界的桥梁角色短期内难以被取代。以往内地每一次改革都给香港带来机遇，这次也不例外。香港仍然可以发挥固有优势，加强与内地协调互动，积极探索合作模式，拓展香港发展空间。

在众多自贸区中，广东自贸区特别强调与港澳的经济分工合作，促进相互融合。以现代金融业为代表的服务业正是香港的强项。广东自贸区将充分发挥香港服务业的突出地位和优势，推动更多高端资源向自贸区集中，使香港高端服务业的发展获得新空间和新平台，带动珠三角乃至华南地区经济结构转型和经济质量提升。内地推进自贸区建设，与香港并不构成＂零和博弈＂，反而创造更多令香港受惠的发展机遇。

时下的香港社会，泛政治化倾向严重，少数别有用心的人挑拨两地矛盾，抗拒两地融合，破坏互利合作，这才是香港被边缘化的最大威胁。港人必须看清国家发展的大势所趋，坚决抵制一切政争干扰，主动与内地融合，充分利用国家推进自贸区建设的机遇，巩固现有优势，发展新兴产业，推动产业多元化，分享更多国家深化改革开放的红利。(A07)