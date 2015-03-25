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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 10:10 BJT

香港热股：佳兆业早盘初段股价跌逾6%，稍早遭调降评级

路透香港3月25日 - 陷于财困的中国小型房地产商--佳兆业 周三早盘初段股价最多跌逾6%，该公司稍早遭评级机构标准普尔降低评级至＂违约＂。

佳兆业今早略为低开后，股价最多曾跌6.02%至1.56港元。香港时间10:01跌幅收窄至3.6%。

除了遭降级外，佳兆业的＂白武士＂融创中国 周二表示，佳兆业情况十分严峻，假如佳兆业债券持有人不接受债务重组方案，融创会毫不犹豫离场。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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