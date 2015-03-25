香港热股：佳兆业早盘初段股价跌逾6%，稍早遭调降评级

路透香港3月25日 - 陷于财困的中国小型房地产商--佳兆业 周三早盘初段股价最多跌逾6%，该公司稍早遭评级机构标准普尔降低评级至＂违约＂。

佳兆业今早略为低开后，股价最多曾跌6.02%至1.56港元。香港时间10:01跌幅收窄至3.6%。