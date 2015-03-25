《交易视点》中国信用债短端料下行，低评信用利差有压缩可能--中信证券

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海3月25日 - 中国中信证券 二季度信用产品投资策略报告认为，在当前市场环境下，短端产品收益率有进一步的下行空间、长端收益率需关注地方政府债券可能带来的冲击；受资金面预期改善影响，高等级债券信用利差预计稳中有降;受票息优势和城投企业信用预期改善影响，低评级债券和城投债券信用利差有继续压缩的可能。
报告并指出，偏弱的基本面、偏低的通胀水平总体利于债市，偏高资金利率不可持续，收益率曲线有陡峭化下行的空间；需关注IPO等对资金面的扰动，及地方政府债券供给对市场的冲击。
从资金面看，2015年度7天回购利率均值预计在3.0%-3.5%左右，资金相对稳定；基本面仍偏弱，利率上行风险不大。而债券期限利差已降至历史偏低水平，进一步缩窄的空间有限。
**市场回顾**
从一季度债券市场的表现来看，信用产品收益率总体下行、高收益债券表现较好；偏弱基本面是市场收益率下行的主要推动力。
信用债估值的具体特征表现为：高等级债券收益率随金融债同向波动，信用利差维持在75-80BP左右；等级利差自中证登事件后有所回落，中短端下降明显；受偏高资金利率影响，期限利差降至历史偏低水平；
二季度需要思考的问题：曲线形态是否维持平坦？信用等级利差何去何从？
**对市场环境的总体判断**
流动性：央行需适度放水，2015年度7天回购利率均值预计回落至3.0%-3.5%左右；利率风险：基本面仍然偏弱，通胀压力不大。
供给：地方政府债券发行冲击一级市场供给，预计三季度进入密集发行期；需求:中证登质押新规降低交易所对企业债的配置需求。
信用风险：周期性行业如煤炭、钢铁、化工、有色、航运业绩仍偏弱，仍需关注中小企业发生信用风险的可能；地方政府债券放量增长，缓解城投企业流动性风险。
总体来看，市场环境短期稳定，基本面仍然偏弱、通胀压力不大，债券市场上行风险不大，需要关注IPO对资金面的扰动；中长期来看，地方政府债券供给超预期，利率债带动信用债收益率上行风险加大；产业债评级下调风险仍在。
**投资策略**
类属配置：受票息优势影响，配置以信用产品为主，适量配置利率产品；PPN和ABN仍有一定的溢价，对流动性要求不高的投资者，可以适量进行配置。
信用等级：考虑到高等级债券绝对收益率偏低，可作为波段操作的券种；考虑到中低评级债券的票息优势，可适当配置，建议规避周期性行业。
对于城投债，流动性风险下降，可择优配置主体评级适中的高息产品。
信用债的期限选择：市场预期愈发谨慎，短期利率上浮风险有限，但中长期存在不确定性，建议期限以3年期品种为主，短期内可波段操作。
投资时机选择：资金或政策面波动带来收益率调整，将带来配置机会；建议按照30%、30%和40%的比例配置AA+和AACP、AA+和AA中票、优质城投债和公司债。(完)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。