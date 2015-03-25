《交易视点》中国信用债短端料下行，低评信用利差有压缩可能--中信证券

路透上海3月25日 - 中国中信证券 二季度信用产品投资策略报告认为，在当前市场环境下，短端产品收益率有进一步的下行空间、长端收益率需关注地方政府债券可能带来的冲击；受资金面预期改善影响，高等级债券信用利差预计稳中有降;受票息优势和城投企业信用预期改善影响，低评级债券和城投债券信用利差有继续压缩的可能。

报告并指出，偏弱的基本面、偏低的通胀水平总体利于债市，偏高资金利率不可持续，收益率曲线有陡峭化下行的空间；需关注IPO等对资金面的扰动，及地方政府债券供给对市场的冲击。

从资金面看，2015年度7天回购利率均值预计在3.0%-3.5%左右，资金相对稳定；基本面仍偏弱，利率上行风险不大。而债券期限利差已降至历史偏低水平，进一步缩窄的空间有限。

**市场回顾**

从一季度债券市场的表现来看，信用产品收益率总体下行、高收益债券表现较好；偏弱基本面是市场收益率下行的主要推动力。

信用债估值的具体特征表现为：高等级债券收益率随金融债同向波动，信用利差维持在75-80BP左右；等级利差自中证登事件后有所回落，中短端下降明显；受偏高资金利率影响，期限利差降至历史偏低水平；

二季度需要思考的问题：曲线形态是否维持平坦？信用等级利差何去何从？

**对市场环境的总体判断**

流动性：央行需适度放水，2015年度7天回购利率均值预计回落至3.0%-3.5%左右；利率风险：基本面仍然偏弱，通胀压力不大。

供给：地方政府债券发行冲击一级市场供给，预计三季度进入密集发行期；需求:中证登质押新规降低交易所对企业债的配置需求。

信用风险：周期性行业如煤炭、钢铁、化工、有色、航运业绩仍偏弱，仍需关注中小企业发生信用风险的可能；地方政府债券放量增长，缓解城投企业流动性风险。

总体来看，市场环境短期稳定，基本面仍然偏弱、通胀压力不大，债券市场上行风险不大，需要关注IPO对资金面的扰动；中长期来看，地方政府债券供给超预期，利率债带动信用债收益率上行风险加大；产业债评级下调风险仍在。

**投资策略**

类属配置：受票息优势影响，配置以信用产品为主，适量配置利率产品；PPN和ABN仍有一定的溢价，对流动性要求不高的投资者，可以适量进行配置。

信用等级：考虑到高等级债券绝对收益率偏低，可作为波段操作的券种；考虑到中低评级债券的票息优势，可适当配置，建议规避周期性行业。

对于城投债，流动性风险下降，可择优配置主体评级适中的高息产品。

信用债的期限选择：市场预期愈发谨慎，短期利率上浮风险有限，但中长期存在不确定性，建议期限以3年期品种为主，短期内可波段操作。

投资时机选择：资金或政策面波动带来收益率调整，将带来配置机会；建议按照30%、30%和40%的比例配置AA+和AACP、AA+和AA中票、优质城投债和公司债。(完)