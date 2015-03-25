美国个股：谷歌挖角摩根士丹利CFO，准备控制成本

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透旧金山/纽约3月24日 - 谷歌 聘请摩根士丹利 财务长Ruth Porat担任其财务长，表明谷歌在投资自动驾驶汽车和互联网眼镜等新业务之际要控制成本。
在摩根士丹利，Porat帮助为多项业务执行了大刀阔斧的成本削减策略。该行去年不包括薪酬在内的支出削减至营收的29%，2012年这一比例为34%。
谷歌因上马一系列宏大项目而导致成本激增。该公司去年营收增长19%，而总支出上升了23.4%，这让一些分析师警惕起来。
“你会希望有个人来管一下，让大家不再大手大脚花钱，”券商BGC Partners股权研究部门分析师Colin Gillis表示，并称投资者希望这个人就是Porat。
两公司公布Porat的职位变动之后，周二谷歌股价一度上涨2.5%。她将于5月26日上任。
华尔街金融业有不少高管转投科技产业，Porat便是其中最新的一例。金融业监管日趋严厉，而科技产业则拥有更大自由度，这个行业能实现财富的快速积累，但业务也可能一夜之间就被边缘化。
一些分析师认为，Porat的任命表明谷歌可能会加快并购步伐。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。