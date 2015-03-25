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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 10:11 BJT

金属期市：伦铜自两个半月高点回落，因美元略微上扬

上海期交所主力6月期铜合约 亦跌0.6%，报每吨43,640元人民币。

周二公布的一项调查显示，欧元区3月企业活动加快的速度好于预期，这一迹象显示欧洲央行(ECB)的购债计划可能已经产生效果。 与此同时，中国制造业放缓则助长进一步货币刺激的预期。

美国消费者物价2月反弹，因汽油价格6月以来首次上涨，还有迹象显示基础通胀压力上升，令美国联邦储备理事会(美联储，FED)仍有可能今年加息。

过去几年困扰智利的旱象短期内并无缓解迹象，该国总统称，政府将投资兴建海水淡化厂和水库。旱情正阻碍到智利的铜产出，并推高能源价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/张若琪 审校 李爽/王颖)

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