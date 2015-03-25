《交易视点》汇率和资金流向影响将降，离岸可配短久期金融债--中信证券

路透上海3月25日 - 中国中信证券 二季度海外债券市场投资策略报告称，总的来看，预计汇率和资金流向的不利影响会有所下降，建议适度配置短久期金融债，因目前曲线平坦，短端的价值更大。

报告同时继续建议以信用债为主，建议未评级国企债券、受益于国内融资放开的大型房企债券、券商债券等。相对于评级债券而言，未评级国企债券仍有一定的信用利差优势，并且还有较高的票息保护。

**市场展望和投资策略**

美联储在3月的议息声明中删除了对加息保持“耐心”的措辞，但明确表示不会在4月份议息会议上加息。并且，美联储下调了联邦基金利率预测中枢。根据该预测，多数成员认为2015年最多加息两次（每次加息25bp）。

除美联储以外，全球各大央行加大宽松力度。今年以来，已经有包括印度、韩国、俄罗斯、瑞士等在内的24家央行加入到降息行列，以提振经济增长。因此今年全球主要股市上涨，债券收益率下行的趋势仍在延续。

对中国来说，国内经济增长仍面临下行压力。中信利率研究预计，一季度经济增速将放缓至7.1%，二季度将下滑至7%以下；二季度CPI或再次跌至1%以下，全年看，CPI同比主要在1-2%区间震荡，最高水平很难超过2%。

美国经济复苏和美联储缓慢加息预期对市场的影响已经部分释放，人民币国际化因素方面，要求增加境外投资者持有人民币的意愿综合来看，人民币汇率双向波动趋势将更加明显。

人民币国际化是今年贯穿离岸市场投资的主线，需要进一步开放国内金融市场，同时也需要做大离岸人民币债券市场。随着对人民币的悲观预期逐步修正，离岸人民币债券发行规模会开始回升。因此，继续维持2015年离岸人民币债券供给3,000亿元的预测。

境内外债券收益率趋同是必然结果。人民币跨境使用的不断扩大，已经导致CNH和CNY基本趋同，以及境内外货币市场利率中枢趋于一致，债券收益率趋同也应该是水到渠成。

目前，境内外高等级债券收益率已经基本接近，但由于对信用风险定价仍存在分歧，低等级债券收益率收敛仍需时日。

**迎接境内外收益率趋同时代到来**

2014，离岸人民币债券发行规模（不包括CD）达到2,500亿元，远远超过前一年全年约1,100亿元的发行规模。

今年一季度，由于人民币疲软和收益率升高，离岸人民币债券发行量仅为350亿元，同比跌幅超过40%。国内企业更倾向于在融资成本更低的美元债和欧元债市场融资。

报告仍维持2015年总发行量3,000亿左右的预测，较去年发行规模增长20%。具体包括：300亿元国债，2,700亿元信用债。发行节奏上，预计上半年境外机构供给较大，下半年，国内企业境外融资发力。

上半年，CNHCCS预计仍处于高位，推动境外机构发债融资；国内经济逐步企稳回升，对人民币的悲观预期逐步得到修正。并且，国内企业境外融资和回流渠道放宽，“一带一路”效果开始显现，国内企业境外市场融资的需求增加。

2014年下半年开始，境内外市场7天回购利率中枢基本上在同一水平。可以同时在境内外操作的机构， 如大银行，已经可以抹平两边的货币市场利率水平的差异。

由于CNH市场流动性紧张和人民币汇率贬值预期升高，3年期离岸人民币国债收益率不断上升。1月份以来，离岸人民币国债收益率开始高于国内同期限债券收益率；离岸政策性金融债的收益率也快速上升，目前离岸农发债收益率已经高于国内同期限农发债收益率。

3月以来，发改委、央行相关人士相继表态今年将重点支持国内企业境外低成本融资，国有企业跨境投融资地域放开限制，而且金融机构离岸人民币债券发行有望实行备案制。

央行行长周小川表示，“今年将努力实现资本项目开放，国际投资者可以自由投资国内股票和债券”。资本项目开放要求境内外无风险利率基本同一水平。(完)