《全球主要央行动态》--3月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月19日-3月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，担心美元走强“明显带来的通胀放缓压力”可能在通胀预期中扎根，这可能让美联储实现2%的通胀目标变得更加艰难，不过美元涨势对通胀的影响不会持续太久。他补充称，在美联储对通胀率回升至2%更有信心前，“没有非常有说服力的理由”急于加息，并敦促推迟加息至明年上半年。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，除非投资者已开始相信美国利率要进入上行通道，否则当利率真正上升时，市场可能会出现剧烈反应。布拉德说，即便是在“夏季的某个时候”升息，货币政策也仍然十分宽松；考虑到当前美国经济的“繁荣期”，市场预期应更好地贴合美联储的想法。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美元高企将给美国今年的经济增长带来一些拖累，但经济强劲到足以应对这些冲击。他预期美联储今年某个时间将开始升息，一定程度上是因为经济接近充分就业，随着时间推移将会推高通胀。

美联储副主席费舍尔表示，外界“广泛预期”美联储今年将开始升息，不过政策路径仍不确定，似乎为未来不太明朗的前景埋下伏笔。他表示升息可能是在“6月或9月、甚至更晚或在这两个月之间”。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，他预计除非美国经济出现重大滑坡，否则美联储将在6月、7月或者9月政策会议上升息。他指出，美联储调降经济预估主要归因于“暂时性”因素，这些因素既没有从根本上改变联储对美国经济继续增长的展望，也不太可能推后首次升息的时间。

**欧元区**

欧洲央行总裁德拉吉表示，近期的数据显示成长正在积聚动能；预计未来几个月欧元区通胀将保持在很低的水平，甚至会跌至负值区域，通胀率预计将在年底前开始逐步回升。他称，在评估量化宽松(QE)的影响时，央行将忽略通胀数据出现的任何意外，无论是哪个方向。德拉吉称已准备好，一旦救助计划评估成功完成的条件被满足，将重新接受希腊债券为贷款抵押品。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周三表示，即便欧洲央行(ECB)的政策行动对欧元区经济产生了明显的正面影响，成员国仍需要进行结构性改革以支持经济复苏。他还表示，宽松的货币政策可能会在一些市场和领域内产生失衡，并呼吁成员国做好使用宏观审慎工具的准备。

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯接受采访时称，英国通缩压力“并不存在...接下来的利率调整更有可能会是上行。至于具体的时间，还要取决于经济数据的表现”。另一位MPC委员福布斯撰文称，低通胀将是暂时现象，随着英国经济从全球金融危机中复苏，将需要收紧货币政策。

英国央行副总裁夏菲克表示，虽然通胀率降至零，但主要原因是油价迅速下跌，以及英镑升值对本国企业获利产生的负面影响；如果剔除暂时的外部因素，基础核心通胀率并没有那么低。她还说，英国央行货币政策委员会的核心预估是，下一个政策举动将是加息，央行将对各种选择包括未来可能降息持开放态度。

英国央行首席经济学家霍尔丹表示，英国央行应该做好在必要时降息至纪录低点的准备，以便防止通胀率进一步下跌至目标下方。这还是第一次有英国央行官员表示，通胀率大幅下降使降息不仅仅停留在理论上可能的层面。

**中国**

中国央行行长周小川表示，今年将实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。

中国人民银行称，根据国家宏观经济调控需求，央行将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及黄金制品进出口施行准许证制度，并自2015年4月1日起施行。

中国央行发布调查报告显示，银行家和企业家一季度宏观经济热度指数双双下降，而储户物价满意指数较上季提高。对下季度货币政策，34%的银行家预期“趋松”，60.2%的银行家预期“适度”。

中国央行副行长潘功胜近日对今年的调查统计工作做出部署，称要建立完善影子银行、互联网金融统计监测体系，强化结构性金融统计，及时反映信贷政策执行情况。

**日本**

日本央行副总裁岩田规久男表示，很难严格地在央行自设的两年期限内达成2%的通胀率目标。油价大跌，以及去年上调消费税对支出的打击较预期严重，均增加了如期实现目标的难度。但他强调，随着实际工资上升以及经济复苏进一步向小企业和偏远地区扩展，通胀率有望在4月开始的财年或该财年前后触及2%。

日本央行总裁黑田东彦表示，缩减资产购买是结束该行大规模刺激举措的一个选项。但他再次强调，现在讨论结束量化宽松(QE)的时间、方法和手段还为时尚早。黑田东彦与首相安倍晋三会晤时表示，通胀放缓是因为油价下跌，但随着经济改善，消费者物价的长期上行趋势没有改变；经济仍处于逐步复苏道路上。

日本央行2月政策会议记录显示，许多央行委员维持日本通胀率将在下一财年加速升向目标的观点，而参加会议的政府官员不再要求“尽早”实现通胀目标，暗示央行不应急于加快通胀。央行审议委员们还针对大规模购债行动对债券市场产生的影响展开辩论，一些委员警告称，波动性上升可能表明市场运转功能正在变差。几位委员指出，央行未来继续购买日本公债的可行性值得关注。

日本央行总裁黑田东彦称，他没有看到发达国家和新兴市场国家在货币波动问题上出现紧张关系的迹象，没有看到目前全球出现任何形式的货币战争。他还强调道，日本央行将维持庞大的刺激措施，若物价整体上行的趋势出现任何变动迹象，甚至会进一步扩大措施。“我们还没有完全消除通缩心态，”他说，“我们有足够多的工具对抗通缩和实现物价目标。”

**澳洲**

澳洲央行称，加强对放贷标准的监管目前正在实施，应有助于给投资驱动的房价上涨降温，一些银行可能必须控制放贷活动。澳洲央行在半年度金融稳定评估报告中指出，持续强劲的投机需求往往会加剧房价上涨，增加至少部分地区房价可能大幅下跌的风险。这种结果首先会对整体经济产生冲击，因会影响家庭财富和支出。

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，澳洲经济从矿业引领的成长中转型的道路将会崎岖不平，企业和消费者信心仍不足。“这是一个重大转型。我们希望能给予协助，央行正在这样做，并将继续尽力提供帮助，”史蒂文斯称。

**其他央行**

瑞士央行维持活期存款利率在负0.75%，并维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，但表示仍在外汇市场积极活动，以削弱央行认为“严重高估”的瑞郎汇率。央行并调降2015年经济成长预估至略低于1%，今明两年通胀率预估分别调降为负1.1%和负0.5%。

挪威央行维持指标利率在1.25%不变，而市场原预期将降息至1%的纪录低点。央行总裁称，上半年有可能会降息；除了利率之外，没有考虑其他政策选项；基于当前的预估，第二季降息的可能性为百分之百。

巴西央行宣布，不会将外汇干预计划延长至3月31日以后，但5月1日后到期的货币互换计划将全部展期。 (完)

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