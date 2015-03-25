台湾债市：五年债殖利率盘初下跌，因低通膨与104/6标售好于预期

路透台北3月25日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周三盘初下跌，因低通膨有利于债券表现。多方在104/6标售好于预期的气氛下继续攻城掠地，不过不少买盘仍对殖利率1.0%以下的五年券兴趣缺缺。

交易人士表示，虽然以外部环境分析，五年券殖利率迟早会跌破1.0%关卡，不过以筹码面看，同年冷券103/15 卖压阻挡在前，让104/6的攻势受到阻碍。除非多方能够一股作气拉动104/6突破103/15的阻碍，否则殖利率还是会在1.0%关前震荡。

〞103/15卖压挺沉重的，与104/6存续期差半年，但利差只差1(基)点，太近了，应该要差3点以上。〞一位大型证券商交易主管说。

另一票券商交易员则称，以全球处于低通膨环境看，台债五年券跌破1.0%是迟早的事，只不过104/6发行前交易殖利率已从1.17%轧下来一大段，需要时间整理才有发动新一波攻势的动能。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.98-1.03%

* 10年公债104/5 ：1.53-1.55%

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