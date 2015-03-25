英国利率：央行副总裁称尽管通胀率降至零，但利率可能上升--报载

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，德债收益率跌幅居前
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，逆转欧元区公债收益率整体下跌之势，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭。
路透3月25日 - 据Kent Business周三报导，英国央行副总裁Minouche Shafik向该出版物表示，虽然通胀率降至零，但英国的利率仍可能上升。
Shafik说，通胀率下降的主要原因是油价迅速下跌，以及英镑升值对本国企业获利产生的负面影响。
“如果剔除暂时的外部因素，基础核心通胀率并没有那么低，”Shafik向Kent Business表示。
据报导，她还说，英国央行货币政策委员会的核心预估是，下一个政策举动将是加息。
报导称，Shafik也说，英国央行将对各种选择，包括未来可能降息持开放态度。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，逆转欧元区公债收益率整体下跌之势，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭。
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。