英国利率：央行副总裁称尽管通胀率降至零，但利率可能上升--报载

路透3月25日 - 据Kent Business周三报导，英国央行副总裁Minouche Shafik向该出版物表示，虽然通胀率降至零，但英国的利率仍可能上升。

Shafik说，通胀率下降的主要原因是油价迅速下跌，以及英镑升值对本国企业获利产生的负面影响。

“如果剔除暂时的外部因素，基础核心通胀率并没有那么低，”Shafik向Kent Business表示。

据报导，她还说，英国央行货币政策委员会的核心预估是，下一个政策举动将是加息。

报导称，Shafik也说，英国央行将对各种选择，包括未来可能降息持开放态度。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)