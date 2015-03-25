更新版 1-企业并购：和黄斥资92.5亿英镑全购O2 UK，一跃为英国最大流动电讯商

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(新增细节及和黄股表现)
路透香港3月25日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周三宣布，将斥资92.5亿英镑向西班牙电讯Telefónica 收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本，预期交易将于2016年完成，届时将与3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。
和黄的声明称，收购O2 UK的代价包括现金92.5亿英镑。此外，还包括最高共10亿英镑的递延利润分成，于合并后之3英国业务与O2 UK业务累积现金流达到协定水平后，由合并公司Hutchison 3G UK Holdings，或合并公司促致的另一方支付。
＂3英国与O2 UK的结合，会创造一家规模与实力均属无与伦比的公司。＂和黄集团董事总经理霍建宁称。
＂这项重大的投资显示出和黄对英国经济的信心，及其致力促进电讯市场蓬勃发展的承担。＂他说。
香港时间10:50和黄股价上涨逾2%，优于大盘恒生指数 0.83%的升幅。
收购O2 UK国将使3英国的客户增至逾3,300万，跃升为英国最大流动电讯营运商。预期交易可产生显着的协同效益，而合并将加强3英国的规模和财务实力，成为英国电讯市场中更具效率和更积极进取的竞争者。
和黄表示，交易仍有待欧盟批准才会完成，预期于2016年完成交易。
收购资金将透过向英国汇丰银行 的60亿英镑过渡贷款及和黄集团现金资源支付。
李嘉诚旗下两大上市旗舰长和 （前称＂长江实业＂）及和黄的世纪重组目前已完成首部曲，由长和于本月18日正式取代长实上市。长和挂牌后，和黄亦将展开重组计划的第二部曲，与长和进行股份交换。完成后，长和将把所有地产业务（即原来由长实与和黄各自持有的地产业务）转让予新成立的＂长江实业地产＂（长地），并以介绍形式将长地分拆上市。料整项重组于今年上半年完成。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。