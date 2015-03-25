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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 10:38 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走势震荡，市场对澳洲央行降息预期上升

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    * 澳元试探盘中新高0.7888，之后回落
    * 盘势震荡，短暂跌至0.7860下方
    * 投资者仍缺乏建仓信心，美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明后的
美元操作模式犹存
    * 澳洲央行发布金融稳定评估报告，称并不太担心上次降息对楼市需
求的影响
    * 存在边际效应，更大的风险来自就业市场疲软
    * 澳元上涨以及澳洲央行乐观态度推升隔夜指数掉期(OIS)，显示澳
洲央行4月降息的机率升至62%
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 于春红)

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