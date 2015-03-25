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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 16:15 BJT

台湾央行：共发行2,282.5亿台币存单，发行余额增2亿

路透台北3月25日 - 台湾央行周三公布，共发行2,282.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,280.5亿台币相较，存单发行余额增2亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,243.5

91天期 0.93 31.0

182天期 1.05 8.0

央行上日发行5,643亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,157.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为264亿台币，累积的超额准备为3,109亿台币、加计前期1%的超额准备为4,123亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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