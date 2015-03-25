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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 10:47 BJT

台湾汇市：台币实质交投盘初带量横向整理，多空力道均衡料暂盘整

路透台北3月25日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投带量持于区间内整理。汇银人士表示，台币开盘随韩元区间偏升，带动台币盘中创两个月新高，但进口商买汇力道仍强及外资交投互有进出，在买/卖汇力道略显均衡情况下，料今日台币实质交投暂在31.3附近盘整。

他们指出，台币盘初一度有意向区间高位靠拢，但随后进口商及部分外资陆续进场买汇，及央行在台币升破31.3也进场阻升；至于出口商月底抛汇卖需稍有增温，但因价格欠佳，出口商交投仍显偏弱。

〞外资有进有出，日系(外资)有出，美系(外资)还在进。”一位民营银行交易员说。

另有位中型银行交易员表示，早盘外资买/卖汇方向不一，略有多空交战意味，激励交易量能活络，但因买/卖汇力道僵持不下，令今日台币实质交投处于区间内盘整格局。

本地时间10:09，台北外汇成交量约为3.39亿美元，交投量能扩大；韩元 盘初报1,101.6，上日收在1,104.6。同时间，台股 跌0.47%报9,690.43点。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.300-31.380间交投。早盘主要交易区间落在31.290-31.350；上交易日区间则在31.330-31.394。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度续稍增。一个月远汇报价 暂在31.277/31.290左右，上日纽约盘收在31.193。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.300-31.380

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