台湾汇市：台币实质交投盘初带量横向整理，多空力道均衡料暂盘整

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透台北3月25日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投带量持于区间内整理。汇银人士表示，台币开盘随韩元区间偏升，带动台币盘中创两个月新高，但进口商买汇力道仍强及外资交投互有进出，在买/卖汇力道略显均衡情况下，料今日台币实质交投暂在31.3附近盘整。
他们指出，台币盘初一度有意向区间高位靠拢，但随后进口商及部分外资陆续进场买汇，及央行在台币升破31.3也进场阻升；至于出口商月底抛汇卖需稍有增温，但因价格欠佳，出口商交投仍显偏弱。
〞外资有进有出，日系(外资)有出，美系(外资)还在进。”一位民营银行交易员说。
另有位中型银行交易员表示，早盘外资买/卖汇方向不一，略有多空交战意味，激励交易量能活络，但因买/卖汇力道僵持不下，令今日台币实质交投处于区间内盘整格局。
本地时间10:09，台北外汇成交量约为3.39亿美元，交投量能扩大；韩元 盘初报1,101.6，上日收在1,104.6。同时间，台股 跌0.47%报9,690.43点。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.300-31.380间交投。早盘主要交易区间落在31.290-31.350；上交易日区间则在31.330-31.394。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度续稍增。一个月远汇报价 暂在31.277/31.290左右，上日纽约盘收在31.193。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.300-31.380
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。