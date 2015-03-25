台湾汇市：台币交投量增微收贬,外资偏向汇入令台币创两个月盘中新高

* 台币交投量增微幅收贬 * 外资偏向汇入令台币创2个月盘中新高 * 明日实质交易区间料在31.25-31.35 路透台北3月25日 - 台币兑美元 周三交投量增微幅收贬。汇银人士指 出，尽管韩元等亚币涨多略见压力，台币实质交投却一度升破31.300，主要受到外资偏向汇 入带动，激励台币创近两个月盘中新高，后续密切关注外资动向。 他们表示，目前盘面仍由外资主导，今日外资交投互有进出，但汇入量能略胜一筹，企 图引领台币实质交投测试今年盘中新高--31.170，且央行虽有进场阻升但力道并不积极，短 线若外资汇入动能持续，台币实质交易有望维持区间偏升格局。 〞进口商有比前几天少一些，大概快买(汇)完了。〞一位官股银行交易员说。 至于资金流向方面，交易员称，今日场上主要消化外资买/卖汇需求，及进口商在台币 升破31.3的买汇力道仍在，出口商的月底抛汇卖需稍有增温，但因价格欠佳，出口商交投并 不活络。 另有外商银行交易员指出，随着台币实质交投有机会挑战今年盘中新高，短线部分外资 及银行端偏向卖汇，而目前国际美元陷入盘整，交投转由欧元引导，短期也须留意欧元走势 。 今日台币盘中高位创近两个月新高，前波盘中高位为1月29日的31.200；今日台币主要交 易区间在31.270-31.350，上日交易区间在31.330-31.394。交易员预估，明日台币主要实质 交易暂看在31.250-31.350之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日， 一个月美元/台币远汇 尾盘报31.204/31.220，上日收在31.193。 此外，台湾股市周三收跌并第二日收黑，报9,667.83点。证券交易所周三资料显示，外 资及陆资在台股卖超33.06亿台币，连续两日卖超合计42.08亿台币；上交易日修正后为卖超 9.02亿台币。 韩国韩元兑美元 周三连续第三个交易日上涨，并触及近三周高点，受到持续外资 买盘的支持。韩元兑美元 收高0.3%至1,100.8，盘中一度升至3月6日以来最高的1 ,100.7，致使一些投资者担心当局或许会入市干预阻升韩元。 大多数新兴亚洲货币周三下跌，因美元持坚，之前公布的美国通胀率上升，使美元在近 期大跌后稍获喘息。美元指数 持坚，因美国2月份消费者物价上升，这在一定程度上 缓和美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周政策会议上的立场温和。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月25日(三)：德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数、美国2月建筑许可年率修正 值、美国2月耐久财订单、欧洲央行管委利卡宁记者会、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯演 说。 3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月M arkit综合及服务业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI 、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银 行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议。 3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个 人消费支出(PCE)物价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信 心指数终值。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.401 31.383 31.270-31.405 31.400 9.59 7.35 元太外汇经纪公司 31.400 31.385 31.270-31.400 31.400 4.21 3.86 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.045/-0.020 美元/台币六个月期 -0.100/-0.070 -0.075/-0.050 (完)