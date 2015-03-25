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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 10:53 BJT

台湾股市：早盘下跌，受获利了结与美股跌势影响

路透台北3月25日 - 台湾股市周三下跌，受市场对近期涨势获利了结
，以及隔夜美股跌势影响。
    
    0234 GMT，加权股价指数 下跌0.6%，报9677.66点，上日收跌
0.27%，连续五日涨势终止。
    
    台湾央行将在周四收盘后召开季度政策制定会议，路透调查显示，外
界广泛预期央行将维持利率不变。
    
    电子类股指数 跌0.4%，金融保险类股指数 下滑0.7%。
(完)

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