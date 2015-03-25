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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 11:15 BJT

中港股业绩：华能国际去年净利增长近持平，拟发150亿元短期融资券

路透上海3月25日 - 中国最大的上市发电公司——华能国际 周三公布年报，去年公司实现净利105.5亿元人民币，同比增长0.24%；同时，公司拟在中国境内发行不超过150亿元和不超过300亿元的短期融资券和超短期融资券。

年报显示，华能国际去年实现营业收入1,254.1亿元，同比下降6.30%，每股收益0.75元。公司分配预案为向全体股东每股派发现金红利0.38元。

年报指出，去年营业额较上年同比下降，主要是因为2014年全社会用电量增速放缓、市场竞争加剧，公司及其子公司上网电量下降。去年全年，公司境内电厂平均利用小时较2013年减少464小时。

华能国际称，将发行本金余额不超过150亿元的短期融资券和本金余额不超过300亿元的超短期融资券，这些短期债券将于批准之日起的24个月内在中国境内一次或分次发行。公司还计划定向发行200亿元债券融资工具，在24个月内一次或分次发行。

公司拟以不超过5.67亿元参与华能天成融资租赁有限公司增资，其中54,000万元计入天成租赁注册资本，其余2,700万元用于增加资本公积。本次交易完成后，公司将持有天成租赁20%的权益。

年报显示，2014底，公司可控发电装机容量达7,048.4万千瓦，预计2015年底将突破8,000万千瓦。公司今年将继续坚持效益发展、清洁发展和国际化发展，使公司发展质量和效益进一步提升。

华能国际A股周三早盘报8.19元，跌0.21元或2.5%。（完） (发稿 张世儒／林琦 审校 曾祥进)

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