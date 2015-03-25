中港股业绩：华能国际去年净利增长近持平，拟发150亿元短期融资券

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海3月25日 - 中国最大的上市发电公司——华能国际 周三公布年报，去年公司实现净利105.5亿元人民币，同比增长0.24%；同时，公司拟在中国境内发行不超过150亿元和不超过300亿元的短期融资券和超短期融资券。
年报显示，华能国际去年实现营业收入1,254.1亿元，同比下降6.30%，每股收益0.75元。公司分配预案为向全体股东每股派发现金红利0.38元。
年报指出，去年营业额较上年同比下降，主要是因为2014年全社会用电量增速放缓、市场竞争加剧，公司及其子公司上网电量下降。去年全年，公司境内电厂平均利用小时较2013年减少464小时。
华能国际称，将发行本金余额不超过150亿元的短期融资券和本金余额不超过300亿元的超短期融资券，这些短期债券将于批准之日起的24个月内在中国境内一次或分次发行。公司还计划定向发行200亿元债券融资工具，在24个月内一次或分次发行。
公司拟以不超过5.67亿元参与华能天成融资租赁有限公司增资，其中54,000万元计入天成租赁注册资本，其余2,700万元用于增加资本公积。本次交易完成后，公司将持有天成租赁20%的权益。
年报显示，2014底，公司可控发电装机容量达7,048.4万千瓦，预计2015年底将突破8,000万千瓦。公司今年将继续坚持效益发展、清洁发展和国际化发展，使公司发展质量和效益进一步提升。
华能国际A股周三早盘报8.19元，跌0.21元或2.5%。（完） (发稿 张世儒／林琦 审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。