《KEMP专栏》油库将满？库欣不代表整个油市

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
对于任何要参与纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货实物交割的人来说，库欣从物流角度来看非常重要，而且库欣过去也出现了一些众所周知的挤仓和市场操纵情况。
但库欣并不能真正代表整个美国的供需状况，更别提代表全球供需情况了。即便库欣油库的储油量达到能力极限，仍有大量其他选择，可以在美国其他地方存储原油。
**价格结构稳定**
期货价格结构暗示，交易员并不担心美国陆地存储空间用尽，认为没有必要考虑利用海上油轮储油这类成本更高的选择方案。
在2014年7月出现巨大正价差后，美国原油期货CLM5-Z5与布兰特期货CLM5-Z5的2015年6月与12月合约价差自1月底以来基本持平，即便公布的原油库存继续飙升。
如果市场对库欣乃至更广泛的陆地存储空间紧张感到担忧，期货市场正价差本应随着库存攀升而进一步扩大，这样就算使用更昂贵的海上储油设施也能获利。
然而，期货价格结构在过去两个月基本持平，暗示交易员并不特别担心存储问题，也不认为有必要采用海上存储等更昂贵的方式。
市场并不是绝对正确的：当前对存储空间和库存的看法有朝一日可能会被证明过于自满。但从目前来看，实货交易员似乎并不担心存储空间用尽。(完) (编译 王丽鑫/艾茂林/王颖/汪红英；审校 蔡美珍/艾茂林/陈宗琦/许娜/徐文焰)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。