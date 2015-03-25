《KEMP专栏》油库将满？库欣不代表整个油市

对于任何要参与纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货实物交割的人来说，库欣从物流角度来看非常重要，而且库欣过去也出现了一些众所周知的挤仓和市场操纵情况。

但库欣并不能真正代表整个美国的供需状况，更别提代表全球供需情况了。即便库欣油库的储油量达到能力极限，仍有大量其他选择，可以在美国其他地方存储原油。

**价格结构稳定**

期货价格结构暗示，交易员并不担心美国陆地存储空间用尽，认为没有必要考虑利用海上油轮储油这类成本更高的选择方案。

在2014年7月出现巨大正价差后，美国原油期货CLM5-Z5与布兰特期货CLM5-Z5的2015年6月与12月合约价差自1月底以来基本持平，即便公布的原油库存继续飙升。

如果市场对库欣乃至更广泛的陆地存储空间紧张感到担忧，期货市场正价差本应随着库存攀升而进一步扩大，这样就算使用更昂贵的海上储油设施也能获利。

然而，期货价格结构在过去两个月基本持平，暗示交易员并不特别担心存储问题，也不认为有必要采用海上存储等更昂贵的方式。