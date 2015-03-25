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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 11:27 BJT

路透基点：蓝天电脑1.2亿美元再融资贷款启动--TRLPC

路透3月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行、簿记行兼额度代理行台湾土地银行为台湾上市的笔记本电脑生产商蓝天电脑启动1.2亿美元五年期再融资贷款。

借款人为蓝天电脑旗下子公司Clevo (Cayman Islands) Holding Co。

银行承贷3,000万美元或以上，可获得15个基点前端费和簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元，获10个基点前端费和联合安排行头衔；承贷1,000-1,900万美元，获5个基点前端费和参贷行头衔。

一位消息人士称，利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点，LIBOR最低为2%。

若提取资金不到80%，借款方需支付10个基点承诺费。

这笔贷款将在两年宽限期后，分七次每半年不等额偿还：5%(1-2次),10%(3-4次),20%(5-6次)和30%(第7次)。

银行回复截止日期为5月8日。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)

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