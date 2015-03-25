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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 11:14 BJT

标题新闻：马来西亚3月1-25日棕榈油产品出口较2月同期增长3.52%，至856,474吨--ITS

注：ITS为船货调查机构Intertek Testing Services

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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