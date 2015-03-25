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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 11:22 BJT

韩国汇市：韩元兑美元略升至三周高点，受出口商买盘支撑

“短期我们认为韩元将升至1,090，”东部证券外汇及固定收益分析
师Park Yu-na说。
    
    三年期韩国6月公债期货 小涨0.03点至109.28。
    
                                 0250GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,102.2        1,104.6
    日圆/韩元       9.2075/146         9.2075
    韩国公债期货 *          109.28         109.25
    韩国综合股价指数     2,040.33       2,041.37
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 
      
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X=

 (编译 李婷仪 审校 李爽)

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