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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 11:27 BJT

韩国股市：早盘稍事喘歇等待进一步的线索，GDP数据未产生影响

路透首尔3月25日 - 韩国股市周三早盘稍事喘歇，因投资者在缺乏进一步的线索后保持观望，上日韩股触及逾六个月高点。

韩国综合股价指数(KOSPI) 周三中午几近持平，0250GMT报2,040.33点，周二收于2,041.37点。

海外投资者早盘买入韩股较周二有所放缓，但料连续第九天买超韩股。

现代汽车 早盘大跌近3%，料连续第四天下跌，因投资者于股票在上周触及逾三个月高点后持续获利了结。

投资者未受到韩国国内生产总值(GDP)数据的影响。韩国央行周三公布的数据显示，第四季经季节调整的国内生产总值(GDP)修正后较前季成长0.3%，略低于1月公布的初值，为2009年第一季以来最低。 (完)

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