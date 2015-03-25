中国证券：中国企业今年来全球股权融资额229亿美元，同比降14%--汤森路透

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海3月25日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达229亿美元，较去年第一季下滑13.9%。
ECM市场一般分为首次公开发行（IPO）、再融资和可转债三项。截止周一，中国企业在A股及海外市场启动的IPO总募资额达到77亿美元，同比下滑10.9%;全球股权增发募资额达143亿美元，同比下滑5.6%;可转债募资额下滑65.9%至9.6亿美元，是2012年以来中国企业发行可转债募资额最低的第一季。
今年来，金融行业在中国企业股权融资活动中占据大头，募资总额达84亿美元，占比达36.5%.
今年第一季，规模最大的三项发行均来自金融行业，包括海通证券 价值39亿美元的H股增发、恒生银行 配售中国兴业银行 5%股权（价值20亿美元）；以及东方证券价值100.3亿元人民币的A股IPO，这是三年半以来A股市场最大一宗IPO。
今年前三个月，A股IPO市场募资额达74亿美元，同比上升31.2%，这是2011年以来A股IPO募资额最高的第一季。而中国企业海外IPO今年开局疲弱，仅有2.777亿美元，较去年第一季下滑九成。
不过，鉴于一大批实力雄厚的中国企业拟在香港启动新股发行，中国企业海外IPO募资金额未来有望获得提升，其中包括广发证券 即将在港交所启动的首次公开发行，预计其募资金额将高达30亿美元。
今年以来，在中国企业股权融资案的承销商中，瑞银 、高盛 和光大证券 夺得前三名，瑞银参与海通证券增发H股、ST仪化 增发及东兴证券 A股IPO等多项融资交易。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。