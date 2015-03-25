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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 11:42 BJT

台湾债市：RP利率大致持平，投信与寿险回头找券

路透台北3月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周三持稳。交易员表示，寿险走钱于昨日告一段落，今日包括投信与寿险又回头找券，整体资金供应相对宽裕。

市场人士指出，为降低季底效应，会希望投信到期续做时能顺便跨过月底，且最好能落在清明节假期之后。并已将跨月公司债RP增加1个基点，以增加承作诱因。

〞投信状况平稳下来，又多钱了。〞一位证券商交易员说。

另一证券商调度人员则称，投信若不愿跨过季底，影响程度也有限，因银行资金相对宽裕，且季底厂商会将资金汇回，整体供应偏向宽松，对调度成本有稳定作用。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月亦同。月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月则在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平上日。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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