中国货币市场：供给充裕主要回购利率续降，例行准备金调整几无影响

路透北京3月25日 - 中国银行间市场周三资金充裕，大型银行出资活跃，主要回购利率续降。需求方面，可跨季末的七天及14天品种需求略增，但整体平衡无碍。至于今日的例行缴准调整，几乎未对市场产生明显影响。

交易员表示，目前来看，资金面暂时无忧。在公开市场逆回购利率接连下调后，明日动向依旧值得关注，预计量价平稳的可能性较大。

今日七天期回购加权利率站稳于4%下方，北京一基金公司交易员称，“今天总体宽松，跨季资金需求较多，...这次跨季应该没什么问题。”

央行公开市场一级交易商今日可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限含14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。

华东一银行交易员谈到，资金价格逐步回落，乐观情绪增加，下一步要继续关注央行公开市场等操作。“我感觉央行可能也是走一步看一步，接下来的操作应该是要结合人民币汇率因素和股市分流资金情况进行综合考量。”

公开市场周二进行的七天期逆回购，中标利率再跌10个基点(bp)至3.55%。业内人士认为，春节后央行三次下调逆回购利率，借此引导资金成本下行意图愈加明显，惟实效可能尚需量的配合，或流动性出现实质改善。

不过也有交易员指出，从时间上判断，不排除又一波新股发行将再次袭来，或加大短期资金价格波动。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1851 3.1986 -1.35

七天 3.8609 3.9580 -9.71

14天 4.2230 4.3140 -9.10

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9300 1.2350 +169.50

七天 4.0000 2.2250 +177.50

14天 4.3150 2.8100 +150.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.3000 +0.00

七天 3.9400 4.0000 -6.00

14天 4.2600 4.3795 -11.95

Shibor

其中:隔夜 3.2100 3.2180 -0.80

七天 3.9550 4.0330 -7.80

三个月 4.8975 4.8980 -0.05