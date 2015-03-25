中国汇市：人民币早盘小幅走低，客盘购汇力道引导行情

路透北京3月25日 - 人民币兑美元 即期周三早盘小幅走低，中间价微走弱跌破6.14关口。交易员指出，早盘即期跟随中间价低开，但很快有中资大行一波结汇，一度令汇价升至6.2元整数附近，但因客盘购汇力道仍较强，令人民币再呈小贬走势。

交易员称，日内波动较之前几日继续收窄，市场仍旧缺乏方向指引；当前美元相对稳定且境内外价差亦基本消失的前提下，客盘力量成为影响市场的重要因素。

“早盘一开盘就有机构结汇，但从各方面看，不像是干预，在这个位置不大需要干预了吧，虽然走势和之前有些类似，”某城商行交易员指出。

北京时间11:00，人民币兑美元即期报6.2097，上日收报6.2053，今日人民币兑美元中间价 为6.1410元，较上个交易日下跌12个点，上日中间价为6.1398元。

前述交易员并指出，人民币汇价能不能继续上涨，将视短期美元走向而定，如果美元指数跌破之前的低点，即期料将跟涨。中期目标则向中间价靠拢，但短期维持在6.2-6.21区间震荡的概率大些。

全球汇市方面，美元周三早盘守住温和涨幅，隔夜上演反转走高，初步暗示近期抛售势头可能已成强弩之末。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3660/6.3710，上日尾盘为6.3625。

北京时间11:54，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2118/38元，上一交易日尾盘报6.2086元。