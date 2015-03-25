中国汇市：人民币早盘小幅走低，客盘购汇力道引导行情

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京3月25日 - 人民币兑美元 即期周三早盘小幅走低，中间价微走弱跌破6.14关口。交易员指出，早盘即期跟随中间价低开，但很快有中资大行一波结汇，一度令汇价升至6.2元整数附近，但因客盘购汇力道仍较强，令人民币再呈小贬走势。
交易员称，日内波动较之前几日继续收窄，市场仍旧缺乏方向指引；当前美元相对稳定且境内外价差亦基本消失的前提下，客盘力量成为影响市场的重要因素。
“早盘一开盘就有机构结汇，但从各方面看，不像是干预，在这个位置不大需要干预了吧，虽然走势和之前有些类似，”某城商行交易员指出。
北京时间11:00，人民币兑美元即期报6.2097，上日收报6.2053，今日人民币兑美元中间价 为6.1410元，较上个交易日下跌12个点，上日中间价为6.1398元。
前述交易员并指出，人民币汇价能不能继续上涨，将视短期美元走向而定，如果美元指数跌破之前的低点，即期料将跟涨。中期目标则向中间价靠拢，但短期维持在6.2-6.21区间震荡的概率大些。
全球汇市方面，美元周三早盘守住温和涨幅，隔夜上演反转走高，初步暗示近期抛售势头可能已成强弩之末。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3660/6.3710，上日尾盘为6.3625。
北京时间11:54，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2118/38元，上一交易日尾盘报6.2086元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。