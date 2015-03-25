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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 12:29 BJT

《全球市场》亚股走势迟滞，美元守住涨幅

但美元距两周前触及的八年高位122.04日圆高位仍有一段距离，当时有关美联储将尽早升息的预期要强烈得多。

指标美国10年期公债收益率(殖利率) 隔夜下滑至六周低点，受美股下滑影响。债市未理会美国2月CPI上升0.2%的消息。

BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien在一份客户报告中表示，10年期公债收益率的下滑表明，“尽管股市受到美联储升息预期影响，但债券交易商并不担心利率上升”。

大宗商品方面，布兰特原油期货持坚。上日受美元反弹和全球供应过剩担忧打压而下滑。

布兰特原油期货 基本持平于每桶55.13美元。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦/艾茂林/刘秀红；审校 王丽鑫/王颖/杜明霞)

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