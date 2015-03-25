澳洲个股：Fortescue呼吁同业联手抑制产量，引澳监管当局不满

路透悉尼3月25日 - 澳洲铁矿石商Fortescue Metals Group 呼吁同业对手限制产量，以带动价格回升，但立即引来澳洲竞争监管当局斥责。

澳洲金融评论报报导，Fortescue创办人及董事长Andrew Forrest周二晚间在上海一场聚会中表示，他很乐意邀请对手“立刻抑制我们的产量，停止幼稚行为。”

Fortescue为全球第四大铁矿石商，由于铁矿石供应过剩，加上中国需求减缓，导致铁矿石价格大跌，Fortescue原本打算为25亿美元债务进行再融资的计划中断，股价跌至六年低点。

必和必拓 及力拓 均拒绝立即置评，但两家公司先前多次强调，要以提高产量策略，抢走成本较高对手的市场份额。

澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)周三发布声明，要求Forrest对自己的说法给出解释。

“ACCC将仔细研究Forrest的谈话，以及谈话的背景。一般而言，澳洲企业试图怂恿竞争对手限制产量的行为，都会受到ACCC的严重关切，”委员会主席Rod Sims在声明中称。

Forrest在上述企业聚会上表示，他巴不得现在立刻让Fortescue产量限制在1.8亿吨以下。这个数字已经比Fortescue今年的产量预测高出2,000-2,500万吨。

他表示，力拓、必和必拓、淡水河谷 等其他主要矿商也应该限制他们的产量，“我们将发现铁矿石价格会直直冲回(每吨)70、80、90美元。”