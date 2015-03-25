澳洲个股：Fortescue呼吁同业联手抑制产量，引澳监管当局不满

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透悉尼3月25日 - 澳洲铁矿石商Fortescue Metals Group 呼吁同业对手限制产量，以带动价格回升，但立即引来澳洲竞争监管当局斥责。
澳洲金融评论报报导，Fortescue创办人及董事长Andrew Forrest周二晚间在上海一场聚会中表示，他很乐意邀请对手“立刻抑制我们的产量，停止幼稚行为。”
Fortescue为全球第四大铁矿石商，由于铁矿石供应过剩，加上中国需求减缓，导致铁矿石价格大跌，Fortescue原本打算为25亿美元债务进行再融资的计划中断，股价跌至六年低点。
必和必拓 及力拓 均拒绝立即置评，但两家公司先前多次强调，要以提高产量策略，抢走成本较高对手的市场份额。
澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)周三发布声明，要求Forrest对自己的说法给出解释。
“ACCC将仔细研究Forrest的谈话，以及谈话的背景。一般而言，澳洲企业试图怂恿竞争对手限制产量的行为，都会受到ACCC的严重关切，”委员会主席Rod Sims在声明中称。
Forrest在上述企业聚会上表示，他巴不得现在立刻让Fortescue产量限制在1.8亿吨以下。这个数字已经比Fortescue今年的产量预测高出2,000-2,500万吨。
他表示，力拓、必和必拓、淡水河谷 等其他主要矿商也应该限制他们的产量，“我们将发现铁矿石价格会直直冲回(每吨)70、80、90美元。”
过去一年铁矿石价格.IO62-CNI=SI已腰斩，跌至55.60美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。