欧洲经济指标预测--3月26日-4月2日****

《路透晚报》--1月23日日间新闻摘要（中港台）
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月23日当周 3月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 4月 9.8 9.7 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 +0.1% +0.1% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +4.3% +4.1% 民间贷款 +0.1% -0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.6% 0930 英国零售销售(较上月) 2月 +0.4% -0.3% (较上年同期) +4.7% +5.4% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.4% -0.7% (较上年同期) +4.2% +4.8% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 正15 正1 3月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 3月 正2 正1 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.7% 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.7% -0.8% (较上年同期) -3.5% -4.4% 0745 法国消费者信心指数 3月 正93 正92 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 1月 -- +4.50% (未经季节调整，较上年同期) -- +5.80% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 1月 -- +1.40% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.90% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.1% 3月30日当周 3月30日-4月2日 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -1.0% +2.9% (较上年同期) -- +5.3% 3月30日(一) 0700 瑞士KOF领先指标 3月 -- 90.1 0800 意大利企业信心指数 3月 -- 99.1 0800 意大利消费者信心指数 3月 -- 110.9 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 -- 增加8.17 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加15.58 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.786 M4货供额(较前月) -- -0.8% 0900 欧元区企业景气指数 3月 -- 0.07 经济景气指数 -- 102.1 工业景气指数 -- 负4.7 服务业景气指数 -- 正4.5 消费者信心指数 -- 负6.7 消费者通胀预期指数 -- 负2.3 生产者通胀预期指数 -- 负5.5 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- +1.0% (较上年同期) -- -0.1% 3月31日(二) 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.8% +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.9% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 -- 减少2 未经季节调整失业人数(万人) -- 300 经季节调整失业率 -- 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 281.2 0800 意大利失业率 2月 -- 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.7% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季终值 -- -1.4% (较上年同期) -- +2.1% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 -- 赤字270 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -- -0.3% 0900 欧元区失业率 2月 -- 11.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -1.1% (较上年同期) -- -2.9% 4月1日(三) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 47.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 -- 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 3月 -- 48.2 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 -- 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 -- 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 -- 54.1 4月2日(四) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 3.50% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 -- 60.1 (完)
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
* 人民币大幅收升200点，盘中最高升逾400点 * 中间价上调121点，日内美元指数继续回调 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘仍有逢低购汇心理，午后涨幅缩窄 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元， 中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大 量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。 他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨 慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人 民币掉期曲线继续上移。 “马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易 员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。” 另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇
路透1月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.1 5%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,014,821.2 1月20日 25,976,712.5 1月19日 38,108.7 0.15% iShares 338,356,236.2 1月20日 338,356,236.2 1月19日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银