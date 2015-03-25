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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 07:12 BJT

****欧洲经济指标预测--3月26日-4月2日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月23日当周  
    
    3月26日(四)
    0700  德国Gfk消费者信心指数                          4月          9.8        9.7
    0745  法国国内生产总值(GDP)(较上季)           第四季修正值      +0.1%      +0.1%
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     2月        +4.3%      +4.1%
                  民间贷款                                          +0.1%      -0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --       +3.6%
    0930  英国零售销售(较上月)                           2月        +0.4%      -0.3%
                     (较上年同期)                                   +4.7%      +5.4%
             扣除能源的零售销售(较上月)                             +0.4%      -0.7%
                               (较上年同期)                         +4.2%      +4.8%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  3月         正15        正1
    
    3月27日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                          3月          正2        正1
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 3月          --       -0.1%
                            (较上年同期)                              --       +5.7%
    0700  德国进口物价(较前月)                           2月        +0.7%      -0.8%
                      (较上年同期)                                  -3.5%      -4.4%
    0745  法国消费者信心指数                             3月         正93       正92
    0900  意大利工业订单(经季节调整，较前月)             1月          --      +4.50%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --      +5.80%
    0900  意大利工业销售(经季节调整，较前月)             1月          --      +1.40%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --      +0.90%
    1000  意大利经季节调整零售销售(较前月)               1月          --       -0.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       +0.1%
    

    3月30日当周
    
    3月30日-4月2日
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       2月        -1.0%      +2.9%
                          (较上年同期)                                --       +5.3% 
    
    3月30日(一)
    0700  瑞士KOF领先指标                                3月          --        90.1
    0800  意大利企业信心指数                             3月          --        99.1
    0800  意大利消费者信心指数                           3月          --       110.9
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                         2月          --    增加8.17
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                        　      --   增加15.58
              抵押贷款批准件数(千件)                                  --      60.786
              M4货供额(较前月)                                        --       -0.8%
    0900  欧元区企业景气指数                             3月          --        0.07
                经济景气指数                                          --       102.1
                工业景气指数                                          --       负4.7
                服务业景气指数                                        --       正4.5
                消费者信心指数                                        --       负6.7
                消费者通胀预期指数                                    --       负2.3
                生产者通胀预期指数                                    --       负5.5
    1200  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月初值          --       +0.9%
                                 (较上年同期)                         --       +0.1%
              消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                        --       +1.0%
                                      (较上年同期)                    --       -0.1%
    
    3月31日(二)
    0645  法国消费者支出(较前月)                          2月       +0.8%      +0.6%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月         --       -0.9%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                3月     　  --       减少2
                 未经季节调整失业人数(万人)                           --         300
                 经季节调整失业率                                     --        6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --       281.2
    0800  意大利失业率                                    2月         --       12.6%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季终值         --       +0.5%
                               (较上年同期)                           --       +2.7%
    0830  英国企业投资(较前季)                     第四季终值         --       -1.4%
                      (较上年同期)                                    --       +2.1%
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                       第四季         --     赤字270
    0900  欧元区HICP(较上年同期)                      3月初值         --       -0.3%
    0900  欧元区失业率                                    2月         --       11.2%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           3月初值         --       +0.4%
                                  (较上年同期)                        --       -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --       +0.3%
                                    (较上年同期)                      --       +0.1%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               2月         --       -1.1%
                                   (较上年同期)                       --       -2.9%
    
    4月1日(三)
    0730  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                   3月         --        47.3
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     3月         --        51.9
    0750  法国Markit制造业PMI                             3月         --        48.2
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         3月         --        52.4
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       3月终值         --        51.9
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        3月         --        54.1
    
    4月2日(四)
    0800  意大利公共赤字与GDP之比                      第四季         --       3.50%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        3月         --        60.1
(完)

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