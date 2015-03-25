亚洲金融：澳洲已准备好加入亚投行，但要求明确管理权

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透悉尼3月25日 - 澳洲总理阿博特周三称，澳洲“已准备好并真正愿意”加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)，但在做出正式决定前希望弄清中国将在亚投行拥有多少权力。
澳洲媒体Fairfax Media援引政府消息人士的话称，联邦内阁已经同意澳洲就加入AIIB签署一份“谅解备忘录”。
澳洲、韩国和日本缺席亚投行的局面引人侧目，但美国已警告相关国家不要加入亚投行。尽管美国表示担忧，但其盟友英国、法国、德国和意大利在本月均已宣布将加入亚投行，使奥巴马政府不得不重新评估其立场。
虽然澳洲是美国在亚洲势力布局的关键组成部分，但澳洲也接近加入亚投行。
“我们绝对准备好加入一个透明管理、明确责任归属、由理事会做出重大决定的真正多边组织。”阿博特对记者表示。
“重大决定是由理事会做出，以及这将是一个多边组织，而不是由任何一国控制，这对我们确实是最重要的事，”他在首都坎培拉的记者会上称。
阿博特称已经和美国总统奥巴马及日本首相安倍就此事进行了讨论，并可能继续和他们进行协商。
澳洲国库部长霍基对澳洲的中国商业协会表示，亚投行将促进区域内更好的基础设施发展和经济增长，必须在治理良好的亚投行中，确保澳洲的最大利益。
“如果设计良好，亚投行可以在解决区域基础设施需求方面扮演关键角色，为了完成上述任务，我们需要一个强有力并管理良好的亚投行，”他说。
“亚投行现在仍是起步阶段，但中国到目前为止已经在管理上取得了很大的进展，提议中的管理安排将仿效国际最佳作法。”(完) (编译 秦德兴; 审校 蔡美珍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。