中港股业绩：交通银行去年净利按年增5.7%，略高于市场预期

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港/北京3月26日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 周四公布，去年净利润按年增长5.7%，略高于此前市场预期。
该行年报显示，其2014年净利为658.5亿元人民币，上年净利则为622.95亿元。汤森路透I/B/E/S此前综合多名分析师预测的净利为645.11亿元。
此外，该行2014年的净利息收益率为2.36%，上年为2.52%；实现利息净收入1,348亿元，增长31.5%。利息净收入 占营业收入比为75.45%。
年报并显示，去年末交行核心一级资本充足率为11.3%，资本充足率为14.04%；减值贷款率为1.25%，拨备覆盖率为178.88%。（完）
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路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)