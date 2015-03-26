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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 16:44 BJT

中港股业绩：交通银行去年净利按年增5.7%，略高于市场预期

路透香港/北京3月26日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 周四公布，去年净利润按年增长5.7%，略高于此前市场预期。

该行年报显示，其2014年净利为658.5亿元人民币，上年净利则为622.95亿元。汤森路透I/B/E/S此前综合多名分析师预测的净利为645.11亿元。

此外，该行2014年的净利息收益率为2.36%，上年为2.52%；实现利息净收入1,348亿元，增长31.5%。利息净收入 占营业收入比为75.45%。

年报并显示，去年末交行核心一级资本充足率为11.3%，资本充足率为14.04%；减值贷款率为1.25%，拨备覆盖率为178.88%。（完）

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