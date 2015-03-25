台湾货币市场：国库券交割拉抬资金需求，关注汇市动态

* 国库券交割稍拉抬市场需求

* 关注外资动态和汇市波动

* 寿险走钱告段落，RP利率持平

记者 高洁如

路透台北3月25日 - 台湾银行间短率周三仍旧稳于相对低位。交易人士指出，今日国库券交割提高资金需求，票券商也承做不少拆款，成交稍见活络。目前看来3月底的市场情势预料不会有太大波动，但需关注汇市的波动。

银行资调人士指出，1-2月间台币资金情势一直偏向宽裕，在提早跨季的交易活络下，令3月季底的资金需求不大。票券商方面，因季底的资金缺口不多，短票量供给不大，在此情况下，短票利率也一直维持在低位不振。至于短期拆款，目前因大型银行开出了二周在0.46%左右的指标利率，各方也都跟进。

〞这一季看来就是这样了，第二季以后慢慢有税款要出，量会出来一点，会好一些，〞一位小型商银交易人士说。

交易人士也表示，金管会公布近期外资汇入的趋势持续，汇市的变动情势也值得留意。只不过，不少交易人士指出，大型外商保管银行未见多钱，反而是小型的外商银资金充裕。

本地媒体报导，金管会最新统计，至23日外资累计净汇入金额达1,991.56亿美元，再创新高，同时从18日到23日共四个交易日，外资共净汇入11亿多美元（约350亿台币）。

今日有国库券交割的紧缩因素。财104-4期国库券今日交割，金额350亿台币，天期91天期。此期券决标贴现率为0.477%，高于市场预期的0.45%附近。

本地时间1212时：

--台币兑美元 升7.4分，报31.309。

--台湾加权股价指数 下跌0.66%，报9,668.03点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂落在0.388-0.430%，上日在0.388-0.500%。两周拆款利率暂落在0.410-0.465%，上日0.388-0.470%。三周拆款利率暂落在0.430-0.460%，上日在0.430-0.470%。

**月底缺口不大**

票券商交易员也表示，月底的资金宽松，1-2月因已提早因应季底因素将落点避开。目前市场少有新发行的短票，次级市场的票源也就有限。

〞我们的票是已经卖得差不多了，〞大型票券商交易员表示。

他们也说，在拆入银行的资金时，银行也多半反应希望可以做长一点的合约，将资金落点拉长至跨提存期过后，因为以目前的积数来看，提存期之前已不需大笔资金挹注准备数字了。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.60-0.61%，与上日大致持稳

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.608%，略高于前日平均利率的0.605%，成交量49.68亿台币，上日为57.98亿。

周三央行存单到期金额2,280.5亿，存单发行金额稍晚央行公布。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,702亿台币，本周余日的存单到期情况为：周四3,110.5亿及周五41亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为264亿台币，累积超额准备为3,109亿台币、加计前期1%的超额准备为4,123亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)市场持稳。交易员表示，寿险走钱于昨日告一段落，今日包括投信与寿险又回头找券，整体资金供应相对宽裕。

市场人士指出，为降低季底效应，会希望投信到期续做时能顺便跨过月底，且最好能落在清明节假期之后。并已将跨月公司债RP增加1个基点，以增加承作诱因。

〞投信状况平稳下来，又多钱了。〞一位证券商交易员说。

另一证券商调度人员则称，投信若不愿跨过季底，影响程度也有限，因银行资金相对宽裕，且季底厂商会将资金汇回，整体供应偏向宽松，对调度成本有稳定作用。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月亦同。月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月则在0.64-0.65%。