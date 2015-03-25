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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 13:10 BJT

路透基点：复星国际将为5亿美元三年期贷款举办银行推介会--TRLPC

路透香港3月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港上市的复星国际将于周五在香港为其5亿美元三年期子弹式定期贷款举行银行推介会。

澳新银行、东亚银行、恒生银行、工银亚洲、马来亚银行、法国Natixis银行和永隆银行担任牵头行兼簿记行。工银亚洲担任额度代理行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270基点，在4月17日之前承贷可获5个基点优惠费。

银行承贷3,000万美元或更多，可获牵头行兼簿记行头衔，综合收益291.7基点，其中费用60基点；承贷2,000-2,900万美元可获主办行头衔，综合收益289.2基点，前端费52.5个基点；承贷在1,000-1,900万美元之间可获安排行头衔，综合收益286.7个基点，费用45个基点。综合收益包括优惠费在内。

贷款资金将用于公司一般融资要求、现有债务的再融资以及投资。

复星国际与旗下子公司业务多元，主要专注在四个领域：产业运营、 投资、资本管理、保险。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)

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