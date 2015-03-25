国际油市：油价下跌，因美国石油库存增长造成拖累

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
美国油价跌幅扩大是因为美国原油库存似乎延续了持续很久的每周上涨的势头。
“美国原油库存到5月份之前都会一直上升...这应该会暂时为看跌人气提供支撑，”摩根士丹利周三在一份报告中称。该机构并表示，仍有足够的存储空间用于增加库存。
对八位分析师的调查中值显示，美国上周原油库存增加510万桶。
美国石油协会(API)周二公布的报告显示，上周美国原油库存增加480万桶。若美国能源资料协会(EIA)周三稍晚公布的数据也显示库存增加，则将证实美国原油库存连续第11周触及纪录高点。
日本上周商业原油库存较此前一周下降2.8%，至8,287万桶，较上年同期下降近8%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张若琪/李春喜)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。