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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 13:31 BJT

国际油市：油价下跌，因美国石油库存增长造成拖累

美国油价跌幅扩大是因为美国原油库存似乎延续了持续很久的每周上涨的势头。

“美国原油库存到5月份之前都会一直上升...这应该会暂时为看跌人气提供支撑，”摩根士丹利周三在一份报告中称。该机构并表示，仍有足够的存储空间用于增加库存。

对八位分析师的调查中值显示，美国上周原油库存增加510万桶。

美国石油协会(API)周二公布的报告显示，上周美国原油库存增加480万桶。若美国能源资料协会(EIA)周三稍晚公布的数据也显示库存增加，则将证实美国原油库存连续第11周触及纪录高点。

日本上周商业原油库存较此前一周下降2.8%，至8,287万桶，较上年同期下降近8%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张若琪/李春喜)

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