更新版 1-中港个股：中国人寿力争新业务价值双位数增长，继续分散投资

* 国寿今年力争新业务价值双位数增长

* 继续分散投资，加大各类资产配置力度

* 预计全行业增速保持在15-20%

* 获多家投行及券商调升目标价，惟盘中受压 (新增更多记者会内容、分析师评论以及股价表现)

路透香港3月25日 - 中国最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司 周三称，今年是“新国十条”政策落实的关键年，预计全行业保持相对较快增长，该公司亦力争首年期交保费及新业务价值达双位数增长，并作更多元化投资以提高收益。

国寿总裁林岱仁在记者会上称，今年是国务院《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（“新国十条”）落实的重要一年，预计将有多项政策出台以加快包括养老保险、商业健康险、保险资金投资等发展，使得整个行业保持较快发展速度，预计今年全行业增速保持在15-20%，与去年的18%相若。

“国寿将进一步优化业务结构，提升价值。”他说，“公司今年力争首年期交保费增速高于去年的15.5%，代理队伍数目由74万人增至超过80万人，并争取新业务价值有双位数增长。”

新业务价值主要反映新造保单获利能力，即是保险业务质量指标，为市场对保险公司估值考量因素之一。

国寿去年的新业务价值按年增长9.2%，以此计算下半年的新业务价值按年升幅12.4%，较上半年的6.8%明显加快，加上资本市场向好，带动国寿股价处于上行轨道。

自去年11月低位至业绩公布前夕，国寿H股累计涨50%，轻微跑赢同期沪综指 48%升幅。不过，国寿A股和H股今天股价受压。香港时间15:01，H股跌2.26%，报32.4港元；A股则收跌3.26%，报36.26元人民币。

**多家投行及券商调升目标价**

国寿去年净利升30%略低于市场预期，但新业务价值及内涵价值表现却好于市场平均预期，印证了分析师此前对于保险业复苏的期望，故业绩公告后多家投行及券商调升国寿的目标价，其中，汇丰将国寿H股目标价升12%至37港元，花旗亦将H股目标价升2.7%至38港元。

不过摩根大通指出，自去年11月以来国寿的股价持续上升，主要受到国内宽松环境以及个险业务明显改善的预期提振，因此该行不预期刚发布的业绩报告会推动公司股价在短期内进一步走高。

受惠于资本市场回暖，国寿去年的总投资收益1,059亿元，同比增长19.6%，总投资收益率5.36%，创近五年新高。其中，其他权益类投资，包括私募股权基金、未上市股权、股权投资计划等，在2.1万亿元的投资资产占比2.73%，较上年的0.89%占比明显提升。

国寿副总裁杨征表示，随着监管逐步放开，国寿会进一步调整投资结构，作更多元化投资，并关注“一带一路”和国企改革带来新的投资机会。委托投资方面，公司首批选定境内15家及境外八家专业投资管理机构管理不同风格投资组合，海外投资将稳妥推进海外商业不动产项目投资、私募股权投资和公开市场策略试点。

“公司还将增配高等级信用债和金融债，加大债权投资计划等保险资管产品和其他金融产品的配置力度，以及把握市场节奏，加大股票、未上市股权和私募股权基金的配置力度。”他说。

该公司稍早公布的去年度净利同比增长30.1%至322.11亿元人民币，符合公司此前预告，主要受投资收益增加带动，但稍低于汤森路透综合19名分析师预测中值344.61亿元。