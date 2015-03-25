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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 14:21 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌亚币，因美元持坚

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.62    119.74   +0.10   +0.03    119.66
    坡元            1.3670    1.3664   -0.04   -3.00    1.3260
    台币          31.288    31.383   +0.30   +1.37    31.718
    韩元           1100.45   1104.60   +0.38   -0.10   1099.30
    泰铢             32.54     32.50   -0.12   +1.11     32.90
    菲律宾披索       44.77     44.67   -0.22   -0.11     44.72
    印尼卢比      12945.00  12900.00   -0.35   -4.36  12380.00
    印度卢比       62.32     62.26   -0.10   +1.14     63.03
    马币            3.6620    3.6500   -0.33   -4.52    3.4965
    人民币          6.2076    6.2053   -0.04   -0.06    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/秦德兴；审校 孙茉莉/蔡美珍)

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