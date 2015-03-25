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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 14:14 BJT

中国新债：农发行下周一增发至多240亿元三期债，期限一、三和五年

路透北京3月25日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(30日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第三期，第六期和第七期金融债的增发品种，票面利率依次为3.68%，3.83%和4.02%，具体发行条款如下：

第三、六、七期增发债

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首场招标规模上限 各为80亿元

期限/计息方式 1/3/5年固息

首场招标时间 3月30日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式

缴款日 4月1日

起息日 1年：2月27日；3年：3月10日；5年：3月12日

发行期 3月31日-4月1日

上市日 1年：4月3日；3/5年：4月8日

基本承销额 无

承揽费 1年：0.05%；3年：0.05%；5年：0.10%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 华小萌; 审校 边竞/杨淑祯)

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