版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：3月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月26日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期3,110.50亿台币。 
    --国库券到期还本共550亿台币
      财103-4期364天国库券到期250亿台币。
      财103-9期91天国库券到期300亿台币。 
        
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。     
    --摩根士丹利发行五年期宝岛债，金额2亿人民币。
    --中美洲经济整合银行(CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION)发行8亿人民币宝岛债。   
 
------------------------------------------------------------------------
   (本提存期)
    **宽松因素:  
    --央行存单到期1兆(万亿)9,735.6亿台币 :    
   03/27                       41.00亿台币
   03/30                    6,789.80亿台币
   03/31                    1,874.50亿台币
   04/01                    4,654.50亿台币
   04/02                    6,375.80亿台币
 
    --公债还本付息14亿台币   
  03/31   95甲3期9息           14亿台币
 
 
    --月底军公教薪饷拨款 
     
    **紧缩因素:  
　  --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期,24日标售。
    --3/30：元大银行发行两年期宝岛债，金额2.65亿人民币。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。          
    注：*表新增或更新。(完)  

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐