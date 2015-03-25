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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 14:07 BJT

台湾股市：第二日收黑且跌破五日线，留意季底作帐形势生变

路透台北3月25日 - 台湾股市周三收跌并第二日收黑。交易员指出，受盘面法人作帐股以及新挂牌股表现弱势拖累，今日大盘跌破五日均线，但多方基本上仍掌控盘势。

台湾加权股价指数 收盘跌0.66%，报9,667.83点，五日移动平均线目前位于9,728点；今日成交初值 为946.43亿台币，上交易日修正后为975.74亿。

〞大盘先前上涨五天，后面跌两天，还可以接受。〞日盛投顾协理锺国忠说。

不过他表示，外资在期货多单已连续四天减仓，且临近季底企业年报公布最后期限，获利不佳的公司也不得不对外公告，有可能会打击投资人的持股信心。

锺国忠认为，明日大盘的观察重点在于一旦指数继续回测，在9,630点附近的月线能否发挥撑盘作用，且若弹升力道有限，没能跨越9,700点关卡，短多料将承压。

分析师预估，台股短期仍可维持在9,630-9,775点区间高位。(完)

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