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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 14:19 BJT

《全球汇市》美元企稳，止住近期跌势稍事喘息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0932 1.0924 +0.07 -9.63 1.2097

美元/日圆 119.59 119.72 -0.11 -0.08 119.68

欧元/日圆 130.74 130.81 -0.05 -9.70 144.78

美元/瑞郎 0.9592 0.9581 +0.11 -3.51 0.9941

英镑/美元 1.4870 1.4849 +0.14 -4.51 1.5573

美元/加元 1.2497 1.2491 +0.05 +7.57 1.1618

澳元/美元 0.7876 0.7874 +0.03 -3.57 0.8168

新西兰元/美元 0.7638 0.7652 -0.18 -2.04 0.7797

澳元/日圆 94.190 94.290 -0.11 -3.64 97.750

新西兰元/日圆 91.340 91.630 -0.32 -2.11 93.310

英镑/日圆 177.83 177.82 +0.01 -4.59 186.38

澳元/新西兰元 1.0306 1.0286 +0.19 -1.56 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/王丽鑫/汪红英/陈宗琦 审校 王兴亚/蔡美珍/杜明霞/张明钧)

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