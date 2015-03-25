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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 14:20 BJT

中国能源：原油储存空间几近全满--中石化交易主管

路透北京3月25日 - 中国石化一位交易主管周三在一场活动中表示，中国商用及战略原油储存空间已几乎全满。

他还说，中国2015年原油进口可能持平或仅略增；而第一季柴油需求将是下滑的。

他说，如果炼厂保持产能中国今年油品出口可能增加。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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