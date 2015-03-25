版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 14:24 BJT

日本股市：收盘小涨，受投资人在除息日前买盘提振

路透东京3月25日 - 日本股市日经指数周三收盘小涨，投资人在本周
稍晚除息日到来前增加日股持仓，但对日股涨多后技术面看来超买的担忧
限制涨幅。
    
    日经指数 小涨0.2%，报19,746.20点，本日在平盘上下来回拉
锯。日内一度逼近周一触及的15年收盘高位19,754.36点。
    
    东证股价指数(Topix) 上涨0.3%，至1,592.01点，JPX-日经 4
00指数 涨0.4%，报14,475.35点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐