版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 14:26 BJT

韩国汇市：韩元连续第三日上涨，触及近三周高点

路透首尔3月25日 - 韩元 周三连续第三个交易日上涨，并触及近三周高点，受到持续外资买盘的支持。

韩元兑美元 收高0.3%至1,100.8，周二此间市场收报1,104.6。

韩元盘中一度升至3月6日以来最高的1,100.7，致使一些投资者担心当局或许会入市干预阻升韩元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐