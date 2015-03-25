国际油市：油价将在2016年底前触及每桶100美元--石油巨头Pickens

路透旧金山3月24日 - 美国石油巨头T. Boone Pickens周二表示，明年底前油价可能将触及每桶100美元，而此前他预计最早今年达到这一水平。

这位86岁的亿万富翁称，“我认为2016年底前油价将很可能达到每桶100美元，”他是BP Capital的董事长。

由于亚洲及欧洲需求下降且北美产量大增，油价一直以来急跌。自去年夏季以来美国原油期货 已跌逾60%，周二报每桶约47.40美元。

Pickens称，由于美国石油产量增加的缘故，不应忽视“石油产量高峰”这一概念；石油产量高峰即在一时间点上石油产量将不可逆转地下降。他称，其他地区的石油产量也在下降。(完)