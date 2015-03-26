台湾央行：重贴现率维持在1.875%不变，物价下跌是短期现象

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透台北3月26日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续15季维持利率不变，符合市场预期。
央行总裁彭淮南在记者会中表示，物价下跌是短期现象，将注意通膨及展望与产出缺口，弹性采取货币政策。
央行发布的新闻稿称，NEER(Nominal Effective Exchange Rate)呈升值走势，不同于兑美元的贬值走势。通膨预期下降，油价对物价影响将逐渐减弱。
央行并称，房价上涨预期心理趋缓。
台湾官方2月间预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.78%(原估3.50%)，而通膨率则走低至0.26%(原估0.91%)。
路透调查显示，台湾央行周四预料将维持在1.875%，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。 (完) (记者 高洁如; 撰写 董永年；审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)