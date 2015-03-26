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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:06 BJT

台湾央行：重贴现率维持在1.875%不变，物价下跌是短期现象

路透台北3月26日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续15季维持利率不变，符合市场预期。

央行总裁彭淮南在记者会中表示，物价下跌是短期现象，将注意通膨及展望与产出缺口，弹性采取货币政策。

央行发布的新闻稿称，NEER(Nominal Effective Exchange Rate)呈升值走势，不同于兑美元的贬值走势。通膨预期下降，油价对物价影响将逐渐减弱。

央行并称，房价上涨预期心理趋缓。

台湾官方2月间预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.78%(原估3.50%)，而通膨率则走低至0.26%(原估0.91%)。

路透调查显示，台湾央行周四预料将维持在1.875%，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。 (完) (记者 高洁如; 撰写 董永年；审校 杨淑祯)
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