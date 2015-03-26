版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:04 BJT

中港贸易：2月份香港净流入内地黄金量按月跌11%

路透香港3月26日 - 香港政府统计处周四发布的数据显示，2月份由香港净流入中国内
地的黄金量按月减少11.2%，短暂反弹一个月后再度下跌。
       
    据统计处电邮给路透的最新数据，2月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转
口）为74,397公斤（74.397吨），按月跌9.8%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流
入中国的黄金总量，自1月的76,118公斤降至2月的67,575公斤。

    现货金 在1月大涨8%后，2月份无以为继，因美元持稳及欧洲股市处于数年高位损
害黄金的避险功能，金价在2月份创下自去年9月以来最大跌幅。
    
    本月稍早，中国央行宣布将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及
黄金制品进出口施行准许证制度，并自2015年4月1日起施行。分析指，央行此举看似有收紧
黄金进出口市场之嫌，实际规范中促发展的基调未变。此举将扩大黄金进出口队伍，更多企
业有望与银行齐迈大步。 （完）
    
  2015年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月         5,685    76,840    82,525       6,407     76,118
     2月         6,470    67,927    74,397       6,822     67,575
                                                                 
  2014年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月        13,795    88,842   102,637      12,892     89,745
     2月         9,427   115,577   125,004      12,690    112,314
     3月        14,937    90,918   105,855      20,727     85,128
     4月        16,860    63,957    80,817      13,777     67,040
     5月        10,260    56,973    67,233      14,627     52,606
     6月         8,463    47,584    56,047      15,504     40,543
     7月         9,437    29,508    38,945      16,838     22,107
     8月         7,200    30,772    37,972      10,495     27,477
     9月        15,399    76,346    91,745      23,104     68,641
    10月        20,678    90,731   111,409      33,781     77,628
    11月        23,522   125,713   149,235      50,124     99,111
    12月        22,174   106,231   128,405      57,024     71,381
                                                        
 　  注：1. 上述表格单位为公斤。
      　2. 资料来源：香港统计处。（完） 

 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐