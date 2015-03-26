中港贸易：2月份香港净流入内地黄金量按月跌11%

路透香港3月26日 - 香港政府统计处周四发布的数据显示，2月份由香港净流入中国内 地的黄金量按月减少11.2%，短暂反弹一个月后再度下跌。 据统计处电邮给路透的最新数据，2月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转 口）为74,397公斤（74.397吨），按月跌9.8%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流 入中国的黄金总量，自1月的76,118公斤降至2月的67,575公斤。 现货金 在1月大涨8%后，2月份无以为继，因美元持稳及欧洲股市处于数年高位损 害黄金的避险功能，金价在2月份创下自去年9月以来最大跌幅。 本月稍早，中国央行宣布将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及 黄金制品进出口施行准许证制度，并自2015年4月1日起施行。分析指，央行此举看似有收紧 黄金进出口市场之嫌，实际规范中促发展的基调未变。此举将扩大黄金进出口队伍，更多企 业有望与银行齐迈大步。 （完） 2015年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118 2月 6,470 67,927 74,397 6,822 67,575 2014年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 13,795 88,842 102,637 12,892 89,745 2月 9,427 115,577 125,004 12,690 112,314 3月 14,937 90,918 105,855 20,727 85,128 4月 16,860 63,957 80,817 13,777 67,040 5月 10,260 56,973 67,233 14,627 52,606 6月 8,463 47,584 56,047 15,504 40,543 7月 9,437 29,508 38,945 16,838 22,107 8月 7,200 30,772 37,972 10,495 27,477 9月 15,399 76,346 91,745 23,104 68,641 10月 20,678 90,731 111,409 33,781 77,628 11月 23,522 125,713 149,235 50,124 99,111 12月 22,174 106,231 128,405 57,024 71,381 注：1. 上述表格单位为公斤。 2. 资料来源：香港统计处。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)