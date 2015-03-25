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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 15:17 BJT

日本债市：日债下滑，10年期日债收益率脱离七周低点

“我们预期1-5年券种的购买量会回到3月初的水平，”巴克莱策略师在报告中表示，“不过随着日本央行开始表现出对市场流动性下滑的担忧，央行也有可能选择不增加购债量。”

指标10年期公债收益率 上涨2.5个基点，至0.330%，稍早曾跌破周一创下的七周低点0.300%。

6月的10年期公债期货 小跌0.12点，收报147.85。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.025% +0.5 0.020%

五年期公债 0.090% +1.0 0.080%

10年期公债 0.330% +2.5 0.305%

20年期公债 1.075% +0.5 1.070%

30年期公债 1.270% +0.5 1.265%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.85 -0.12 147.97

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 李春喜/高琦)

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