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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 15:17 BJT

突发事件：法内政部长称考虑所有可能坠机原因，恐怖袭击可能性低

路透巴黎3月25日 - 法国内政部长Bernard Cazeneuve周三对RTL电台表示，对于周二德翼航空客机坠毁阿尔卑斯山区事件，必须考虑所有可能的原因，不过恐怖袭击并非是可能性最大的原因。

Cazeneuve证实周二找到的一个黑匣子是驾驶舱语音记录仪，称仪器已损坏，但可能仍可用于寻找信息。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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